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Президент Литвы не смогла вылететь в Латвию из-за поломки самолета
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Президент Литвы не смогла вылететь в Латвию из-за поломки самолета
Политика, 20:59
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Президент Литвы не смогла вылететь в Латвию из-за поломки самолета

Президент Литвы Даля Грибаускайте и литовская делегация не смогли вылететь в Ригу из-за поломки самолета Spartan. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Указывается, что делегация во главе с Грибаускайте должна была присутствовать на торжествах по случаю 100-летия независимости Латвии. Однако по прибытии в аэропорт Вильнюса их проинформировали о неисправности самолета. Грибаускайте записала для граждан Латвии видеопоздравление в аэропорту.

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18 ноября 1918 года представители крупнейших партий страны провозгласили независимость Латвии. В 1920 году независимость Латвии признала РСФСР, в начале 1921 года ее признали ряд европейских государств.

В конце августа министр юстиции Латвии Дзинтарс Разначс и его эстонский коллега Урмас Рейсалу заявили о намерении добиться от России возмещения ущерба за «советскую оккупацию». Министры также представили друг другу план возможных действий.

Теги: Даля Грибаускайте , Латвия , Литва , Самолет
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