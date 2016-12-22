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В Латвии заявили об угрозе для имиджа из-за покупки российских трамваев
Политика, 17:44
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В Латвии заявили об угрозе для имиджа из-за покупки российских трамваев

Закупка мэрией Даугавпилса трамваев производства российского предприятия, входящего в Трансмашхолдинг, может отрицательно повлиять на международный имидж страны. Об этом говорится в заявлении Полиции безопасности страны, которое приводит агентство LETA.

Отмечается, что при оценке планов по закупке трамваев прямых угроз для безопасности государства или возможного нарушения санкционного режима обнаружено не было. При этом, по мнению ведомства, решение о приобретении трамваев может оказать негативный эффект на международный имидж Латвии. Как отметили в Полиции безопасности, закупка осуществляется в рамках проекта, софинансируемого из структурных фондов ЕС. «То есть в то время, когда против России введены международные санкции, самоуправление планирует на средства ЕС закупить продукцию у России, причем опосредованно связанную с военно-промышленным комплексом этой страны», — говорится в сообщении ведомства.

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В МИД Латвии также отметили, что неоднократно указывали на риски такой закупки. При этом в компетенцию ведомства не входит контроль решений Даугавпилсской думы в сфере закупок, добавили в министерстве.

В апреле компания Railvec выиграла конкурс на поставку трамваев Даугавпилсу за €4,9 млн.

Теги: Латвия , Трамвай , Евросоюз , Трансмашхолдинг
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