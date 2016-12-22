На Украине задержали помощника Надежды Савченко

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве помощника украинского депутата Надежды Савченко Валерия Мосийко. Об этом сообщает «Громадське».

Как отметила сестра Савченко Вера, Мосийко является помощником депутата на общественных началах, а также бывшим сотрудником МВД. Его задержали, когда он возвращался с акции на Михайловской площади. Савченко добавила, что во время акции полицейские ударили его по лицу, «разбили нос в кровь и прыснули баллончиком».

Позднее представитель полиции Ярослав Тракало сообщил, что Мосийко отпустили. «Его доставили в Шевченковское управление полиции как участника конфликта, допросили и отпустили», — сказал Тракало.

Генпрокуратура Украины подозревает Надежду Савченко в подготовке покушения на руководство страны, в том числе на президента страны Петра Порошенко, а также в планировании терактов в Киеве. Она была задержана 22 марта после снятия с нее депутатской неприкосновенности. В конце октября Шевченковский суд Киева продлил арест Савченко до 23 декабря.