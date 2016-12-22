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СБУ показала изъятые у группы Савченко минометы и гранаты
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СБУ показала изъятые у группы Савченко минометы и гранаты
Политика, 17:03
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СБУ показала изъятые у группы Савченко минометы и гранаты
Служба безопасности Украины продемонстрировала журналистам «разрушительные возможности» изъятого по делу Савченко оружия, которое, по данным СБУ, планировалось использовать для теракта в центре Киева

Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) завершила следствие по делу о подготовке терактов в центре Киева, в организации которых обвиняются депутат Верховной рады Надежда Савченко и ее сообщники, говорится в сообщении спецслужбы.

​В СБУ пояснили, что для совершения атаки на мирных жителей Киева в местах массового пребывания людей заговорщики, планировавшие вооруженный захват государственной власти, собирались использовать как стрелковое оружие, так и минометы, гранаты и другие виды вооружений, доставленные с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Образцы изъятых в ходе следственных действий в этом уголовном производстве вооружений и боеприпасов сегодня мы демонстрируем общественности», — заявил на брифинге первый заместитель главы СБУ Виталий Маликов. По завершении брифинга «разрушительные возможности» оружия продемонстрировали журналистам на полигоне.

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин пояснил, что согласно проведенной специалистами его центра экспертизе в зону поражения при использовании представленного оружия могло попасть около 70 тыс. киевлян.

В свою очередь генпрокурор Украины Юрий Луценко подтвердил, что следователям удалось собрать все необходимые доказательства, подтверждающие подготовку к использованию оружия для терактов в Киеве.

Замглавы СБУ Маликов добавил, что в настоящее время Савченко знакомится с материалами, после чего обвинительный акт будет передан в суд.

Савченко задержали 22 марта после заседания Рады, где она была лишена депутатской неприкосновенности. В тот же день Луценко заявил, что оперативникам СБУ удалось заснять обсуждение Савченко с несколькими офицерами Вооруженных сил Украины планов проведения террористической атаки с использованием минометов на центр правительственного квартала Киева и теракта внутри здания Верховной рады.

«У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, лично давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи — правительственную и должностную. Минометами [планировалось] обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет», — заявлял генпрокурор.

После задержания Савченко глава правительства Украины Владимир Гройсман поблагодарил СБУ за предотвращение «ужасного теракта», а президент Петр Порошенко заявил, что теракт, бывший частью операции российских спецслужб, должен был «посеять хаос и уничтожить украинское государство».

Автор: Евгений Калюков.
Теги: СБУ , Надежда Савченко , Украина
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