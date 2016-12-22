В Кремле рассказали о занятиях Путина во время перелетов

Президент России Владимир Путин во время долгих перелетов работает с документами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире «России 1».
Как передает «РИА Новости», представитель Кремля пояснил, что речь идет о президентских указах и распоряжениях, которые пресс-служба и администрация президента выпускают ежедневно. Песков добавил, что иногда Путин смотрит телевизионные дайджесты и читает дайджесты СМИ. На чтение художественной литературы у главы государства остается мало времени, указал Песков.
В январе Путин рассказал, что 50 лет назад его зацепила новость о появлении сверхзвукового гражданского самолета Ту-144. По его словам, самолет и сейчас кажется фантастикой, «а тогда тем более это было что-то невообразимое».