Путин рассказал о зацепившей его 50 лет назад новости

В современных аналитических программах Путин хотел бы видеть, что «мы добились максимального результата», сказал он во время юбилейного выпуска программы «Время». Но «такого просто в реальной жизни никогда не бывает», добавил он

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС )

Семья президента России Владимира Путина жила «небогато», но могла себе позволить телевизор. Об этом он рассказал в выпуске программы «Время», который был посвящен 50-летнему юбилею программы. Юбилейный выпуск программы «Время» будет показан «Первым каналом» вечером 1 января, цитаты из программы с Путиным опубликовали ведущие информационные агентства.

По словам Путина, телевизор был «и у нас, и у наших соседей». «Это все-таки даже для нас, для моих родителей, которые жили от зарплаты до зарплаты, а частенько и занимали до зарплаты, все-таки телевизор могли себе позволить купить», — сказал президент (цитата по ТАСС). Но при этом всей семьей они у телевизора собирались «нечасто».

Журналисты задали Путину несколько вопросов, в том числе вопрос о том, какая новость 50 лет назад его зацепила. В ответ Путин рассказал, что одно из самых ярких событий конца 1960-х годов — это «появление в нашем небе сверхзвукового гражданского самолета Ту-144». По словам президента, самолет и тогда, и сейчас «казался фантастикой». «А тогда тем более это было что-то невообразимое», — сказал Путин.

Также одними из самых запоминающихся новостей он назвал «яркие спортивные события» и «известную хоккейную серию 1972 года» Россия — Канада. «У меня мама болела [за сборную СССР]... Я помню, мы... Вот это мы смотрели семьей», — рассказал Путин.

Фото: кадр из программы «Время»

Кроме того, президент поздравил программу «Время» с полувековым юбилеем, заявив, что это «праздник всей страны». По его мнению, она является «эталоном надежности», достоверности и своевременности.

«Вот всем этим критериям в полном объеме всегда отвечала и отвечает программа «Время», — сказал Путин, отметив, что старается смотреть передачу в прямом эфире, а если не получается, то в записи.

В нынешних новостях и аналитических программах, по словам Путина, он хотел бы услышать, что «мы приложили максимум усилий для достижения целей, которые перед собой ставили, и добились максимального результата». При этом он, как «реалист», понимает, что в новостях «вряд ли прозвучит, что мы с блеском выполнили абсолютно все задачи, которые перед собой ставили», отметил президент.

«Такого просто в реальной жизни никогда не бывает», — добавил он.

Первый полет сверхзвукового самолета Ту-144 состоялся 31 декабря 1968 года. Самолет мог лететь на высоте 12 км и развивать скорость до 2500 км/ч.

В декабре 1975 года самолет совершил первый рейс между Москвой и Алма-Атой, перевезя почтовые посылки. В 1977 году он начал пассажирские перевозки на этом направлении.

Эксплуатация Ту-144 была остановлена в 1978 году после ряда авиационных инцидентов.