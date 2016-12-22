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Alphabet $1 350 (+28,32%) прогноз Deutsche Bank к 26.10.19 Купить
Евро/Доллар $1,1 (-2,9%) прогноз UBS к 13.02.19 Купить
Frontier $4 (+2,83%) прогноз Barclays Capital к 13.11.19 Купить
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Появилось видео визита Путина в Псково-Печерский монастырь

В Сети появилось видео визита президента России Владимира Путина в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Видеозапись опубликовал телеканал «Россия 24».

Видео: «Россия 24»

На кадрах видно, как Путин гуляет по территории монастыря, участвует в церковных обрядах и общается с духовенством. Как сообщается на сайте Кремля, Путин посетил монастырь накануне. В ходе визита его сопровождал митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Общество
Путин посетил Псково-Печерский монастырь

В июле Путин приехал на остров Валаам и принял участие в литургии, которую провел в Спасо-Преображенском соборе патриарх Кирилл. Он также прогулялся по территории монастыря вместе с патриархом.

Теги: Владимир Путин, визит, видео, монастырь
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