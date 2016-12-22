Появилось видео визита Путина в Псково-Печерский монастырь

В Сети появилось видео визита президента России Владимира Путина в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Видеозапись опубликовал телеканал «Россия 24».

Видео: «Россия 24»

На кадрах видно, как Путин гуляет по территории монастыря, участвует в церковных обрядах и общается с духовенством. Как сообщается на сайте Кремля, Путин посетил монастырь накануне. В ходе визита его сопровождал митрополит Псковский и Порховский Тихон.

В июле Путин приехал на остров Валаам и принял участие в литургии, которую провел в Спасо-Преображенском соборе патриарх Кирилл. Он также прогулялся по территории монастыря вместе с патриархом.