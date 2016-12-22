Путин посетил Псково-Печерский монастырь

Президент России Владимир Путин посетил с визитом Псково-Печерский монастырь, где встретился с митрополитом Тихоном (Шевкуновым), рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Да, действительно, президент в Псковской области посетил Печоры и, действительно, с владыкой Тихоном он посетил монастырь», — рассказал Песков. Он добавил, что кадры с визитом Путина в монастырь появятся в воскресенье.

Ранее о визите Путина в Псков сообщила газета «Псковская губерния» со ссылкой на источник. По ее данным, президент приехал туда рано утром, а покинет регион поздно ночью.

Тихон возглавил Псковскую митрополию в мае, до этого он был Егорьевским епископом. В 2013 году газета Financial Times назвала его «духовников Путина», сам он в интервью РБК спустя три года не стал комментировать эту информацию.

В беседе с журналисткой Зоей Световой он заявил, что «духовника Путина», способного влиять на решения президента не существует. «Хотя бы потому, что президент, и это общеизвестно, не терпит никаких — ни прямых, ни косвенных — попыток влияния на него», — сказал он.





