Путин посетил литургию на Валааме

Президент Владимир Путин приехал на остров Валаам, сообщается на сайте Кремля.

Он принял участие в литургии, которую провел в Спасо-Преображенском соборе патриарх Кирилл, причастился и пообщался с прихожанами, поздравив их с праздником. Путин также прогулялся по территории монастыря в сопровождении патриарха.

11 июля отмечается день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, преподобных Сергия и Германа. Это не первый раз, когда Путин посещает Валаам в этот день. В 2017 году Путин также причастился и побывал на литургии в Спасо-Преображенском соборе в честь основателей обители. Тогда президент остался на острове на два дня.

Монастырь на Валааме был основан в XIV веке. Ежегодно его посещают более 100 тыс. паломников и туристов.