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Прокурор предложил вернуть Януковича на Украину при помощи спецназа
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Прокурор предложил вернуть Януковича на Украину при помощи спецназа
Политика, 21:41
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Прокурор предложил вернуть Януковича на Украину при помощи спецназа

В случае если суд вынесет обвинительный приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу, его могли бы вернуть в страну с помощью спецназовцев, считает прокурор Руслан Кравченко, передает «Громадьске».

По словам прокурора, правоохранительным органам Украины необходимо сделать все возможное для того, чтобы решение суда по Януковичу было исполнено. «Возможно, создать подразделение вроде «Моссада», например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию России и доставили его в Украину», — ответил он на вопрос о том, как им это удастся, если бывший президент страны не захочет уезжать из России.

Прокуратура Украины попросила 15 лет тюрьмы для Януковича за госизмену
Политика

Януковича обвиняют по статьям УК Украины о государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

В августе Главная военная прокуратура Украины запросила для него наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Теги: Виктор Янукович , Украина , спецназ
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