КПРФ отказалась поддержать самовыдвижение Ищенко

Коммунисты не будут препятствовать участию Андрея Ищенко в выборах главы Приморья как самовыдвиженца, но и не намерены агитировать за него. Шансов пройти муниципальный фильтр у Ищенко представители КПРФ не видят

Андрей Ищенко (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

​В федеральном руководстве КПРФ прокомментировали решение Андрея Ищенко идти на выборы губернатора Приморья самовыдвиженцем. «Это его самостоятельное решение, это не наша позиция», — сказал РБК член ЦК КПРФ Юрий Афонин. — Мы считаем, что участвовать в этих выборах нет смысла».

Первый секретарь Приморского краевого комитета партии Анатолий Долгачев назвал самовыдвижение Ищенко его гражданским правом. «Региональная конференция КПРФ высказала свою позицию 3 ноября. Мы заявили, что не признаем эти выборы и считаем их бутафорскими», — сказал он. Долгачев уверен, что у Ищенко нет шансов принять участие в кампании, так как он не пройдет муниципальный фильтр.

«На момент проведения конференции 3 ноября десять муниципальных образований были заблокированы — конкуренты уже собрали подписи, что сделало прохождение какого-либо кандидата через муниципальный фильтр невозможным», — отметил Долгачев.

Для прохождения муниципального фильтра кандидату в главы Приморского края необходимо собрать не менее 140 и не более 147 подписей муниципальных депутатов из 26 муниципальных районов и городских округов (всего таких территорий в Приморье 34).​​ Самовыдвиженцам также требуется собрать около 7 тыс. подписей жителей региона в свою поддержку.

Сбору подписей препятствовать не будут

Препятствовать Ищенко на этапе сбора подписей Долгачев не собирается. Ищенко — член партии, и депутаты-коммунисты будут за него подписываться, пояснил он. Об исключении Ищенко из КПРФ речи не идет, говорит Афонин из ЦК КПРФ. «Если муниципальные депутаты от КПРФ будут за него подписываться, никто препятствовать им не будет», — добавил он.

От ответа на вопрос РБК, как федеральное руководство КПРФ и региональное отделение намерены вести себя в день голосования, в ЦК КПРФ и в приморском отделении уклонились. «Со стратегией пока не определились», — пояснил Долгачев.

В сентябрьских выборах губернатора Приморья Ищенко участвовал как кандидат от КПРФ, а решение пойти самовыдвиженцем принял после отказа региональной конференции партии выдвинуть его кандидатом. Тогда собеседник РБК в штабе Ищенко сказал, что региональное отделение КПРФ «слилось». Собеседник РБК в партии утверждал, что в региональном отделении многие были настроены против Ищенко: «Он не выполнял определенные обязательства перед партией, во время кампании создавал параллельные штабы».

Региональные отделения недовольны

Не выдвигать Ищенко на декабрьских выборах решил Геннадий Зюганов, никаких совещаний и консультаций на эту тему в партии не было, рассказали РБК два источника в КПРФ. Три собеседника, близких к руководству партии, признались, что узнали об отказе приморского отделения не выдвигать Ищенко из СМИ.

Отказ КПРФ выдвигать Ищенко вызвал недовольство в региональных отделениях партии, рассказывают два коммуниста. «Люди не понимали, почему партия «слила» Ищенко. Понятно, что пройти муниципальный фильтр ему бы, скорее всего, не дали, но было бы лучше не пройти его, чем совсем отказаться от выдвижения», — поясняет один из собеседников.

Некоторым из тех коммунистов, кто обратился к руководству партии с этими вопросами, объясняли, что Ищенко сам хотел объявить об отказе от участия в кампании, но его решили опередить, приняв соответствующее решение на конференции регионального отделения 3 ноября.

Зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин ранее уверял РБК, что решение об отказе от выдвижения было личной инциативой Ищенко. Он победил по итогам второго тура в сентябре, пройти муниципальный фильтр сейчас ему бы не дали, и получилось бы, что кандидат потерпел поражение, объяснял Кашин в беседе с РБК.

Документы для участия в повторных выборах губернатора Приморья, которые пройдут 16 декабря, уже подали врио главы региона Олег Кожемяко, который зарегистрировался в качестве самовыдвиженца, кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, кандидат от Партии роста Алексей Тимченко и представитель «Зеленых» Олег Митволь.