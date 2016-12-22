Медведев выразил соболезнования в связи с пожарами в Калифорнии

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим во время пожаров в Калифорнии. Об этом он заявил в ходе краткой беседы с вице-президентом США Майком Пенсом на саммите АТЭС, передают ТАСС и «РИА Новости».
Глава кабинета министров поспросил Пенса также передать родным и близким слова поддержки. Вице-президент, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за предложение помочь в борьбе с пожарами.
Ранее 18 ноября стало известно, что число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 79 человек, еще 1276 человек числятся пропавшими без вести. На сегодняшний день пожары уничтожили более 9,8 тыс. домов и более 60 тыс. га леса.
Пожары начались в Калифорнии 8 ноября. Президент США Дональд Трамп объявил штат зоной стихийного бедствия. 17 ноября он посетил штат.