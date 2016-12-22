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Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 79 человек
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Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 79 человек
Общество, 06:52
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Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 79 человек

Спасатели обнаружили тела еще пяти погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии. Таким образом, число жертв крупнейших за всю историю штата пожаров достигло 79 человек, сообщает CNN.

Практически все жертвы были обнаружены в округе Бьютт — 76 человек, еще трое погибли на юге штата. При этом число пропавших без вести увеличилось до 1 276 человек.

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Как отмечает телеканал, пожары к настоящему моменту уничтожили более 9,8 тыс. домов и более 60 тыс. га леса.

Накануне президент США Дональд Трамп отправился в Калифорнию. Осмотрев пострадавшую от стихии территорию, он заявил, что жители Калифорнии никогда не видели таких сильных пожаров, похожих на «монстра». Также глава государства отметил, что в Калифорнии есть охваченные пожарами районы, до которых спасатели все еще не могут добраться.

Лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 8 ноября. Позднее власти штата назвали их крупнейшими за всю историю. Дональд Трамп объявил штат зоной стихийного бедствия и выразил соболезнования семьям погибших в пожарах.

Теги: лесные пожары , Калифорния , погибшие , пропавшие без вести
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