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Трамп назвал сроки публикации «полного доклада» по убийству Хашкаджи
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Трамп назвал сроки публикации «полного доклада» по убийству Хашкаджи
Политика, 06:17
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Трамп назвал сроки публикации «полного доклада» по убийству Хашкаджи

Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги расследования американского правительства, связанного с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи будут обнародованы в ближайшие несколько дней. Об этом пишет The New York Times.

«Произошла ужасная вещь — убийство журналиста», — сказал он.

По словам Трампа, «полный доклад» по убийству Хашкаджи будет обнародован в течение следующих двух дней — или в понедельник или во вторник.

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Также американский президент прокомментировал информацию издания The Washington Post (WP) о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) уже подготовило итоговый отчет об убийстве журналиста. «Они [ЦРУ] еще ничего не оценили. Слишком рано», — подчеркнул Трамп.

Вечером 17 ноября официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт опровергла данные WP об уже подготовленных ЦРУ выводах по убийству Джамаля Хашкаджи.

«Остаются многочисленные нерешенные вопросы в отношении убийства Хашкаджи», — сказала она, добавив, что Госдеп будет дальше пытаться найти относящиеся к этому делу факты.

Теги: убийство , журналист , доклад , Дональд Трамп
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