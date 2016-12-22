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Экс-замглавы генштаба Украины предрек «широкомасштабную войну» с Россией
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Экс-замглавы генштаба Украины предрек «широкомасштабную войну» с Россией
Украинский кризис, 05:42
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Экс-замглавы генштаба Украины предрек «широкомасштабную войну» с Россией

Российские власти могут закрыть для украинских судов Азовское море, в результате чего возрастет вероятность начала «большой войны» между Россией и Украиной. Об этом в своей статье для издания «Апостроф» заявил экс-заместитель главы генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«Возможен ли военный сценарий на Азове? Вряд ли. Возможно будет продолжаться блокировка кораблей в Азовском море. У нас есть определенные силы, но у них — больше. Мы не сможем отвечать», — рассуждает генерал.

Однако, по его мнению, в таком случае необходимо переводить ситуацию в «широкомасштабную войну», которая сейчас нецелесообразна для Киева.

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Романенко считает, что Азовское море может стать третьим очагом в отношениях с Россией, после Донбасса и Крыма, который способен довести ситуацию до большой войны.

При этом генерал отмечает, что при таком раскладе Украина сможет рассчитывать на помощь Запада, но лишь в дипломатической и экономической формах.

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«Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в Третью мировую. А активно помогать на дипломатическим, экономическом фронтах и в военной области — это да. Но воевать за Украину — нет», — заключил экс-замглавы генштаба ВСУ.

Несколько дней назад бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко заявил, что в случае войны с Россией украинская армия не сможет выстоять и потерпит поражение.

По его словам, в настоящее время Вооруженные силы Украины способны «статично держаться» в столкновениях на территории Донбасса, однако при наступлении России, в том числе ее воздушных сил, армия Украины «просто не выстоит».

Теги: Генштаб Украины , война , Азовское море
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