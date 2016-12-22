Экс-глава СБУ предрек Украине поражение в случае войны с Россией

Экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко заявил, что в случае войны с Россией украинская армия не сможет выстоять и потерпит поражение, передает «112 Украина».

«Мы не можем показать ни успехи в экономике, ни успехи в развитии мощных вооруженных сил», — считает он.

По словам Смешко, в настоящее время Вооруженные силы Украины способны «статично держаться» в столкновениях на территории Донбасса, однако при наступлении России, в том числе ее воздушных сил, армия Украины «просто не выстоит».

Помимо этого экс-глава СБУ заявил, что расходы военного бюджета страны неэффективны. Кроме того, он подчеркнул, что остается неясным, куда расходуются средства, выделенные на военную сферу.

В начале ноября депутат Верховной рады от Радикальной партии Юрий Чижмарь заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель виновата в ситуации с Крымом и Донбассом. По его словам, если бы Меркель допустила рассмотрение вопроса о вступлении Украины в НАТО в 2008 году, то в Донбассе не началась бы война и Крым не вошел бы в состав России.