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Поставки газа по «Северному потоку» возобновили в полном объеме
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Поставки газа по «Северному потоку» возобновили в полном объеме
Бизнес, 16:00
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Поставки газа по «Северному потоку» возобновили в полном объеме

Поставки газа по газопроводу «Северный поток» восстановлены в полном объеме, передает ТАСС со ссылкой на представителя компании-оператора Gascade.

«Снабжение газом осуществляется бесперебойно, система полностью запущена в эксплуатацию и функционирует в нормальном режиме», — сообщили в компании.

Компания-оператор сообщила об остановке подачи газа по «Северному потоку»
Бизнес

Ранее в Gascade рассказали, что около 4:00 субботы, 17 ноября, подачу газа остановили на станции в Грайфсвальде из-за сбоя в электроснабжении. В 13:00 систему частично ввели в эксплуатацию, в компании добавили, что полное восстановление займет некоторое время.

«Северный поток» — самый длинный подводный газопровод в мире. Он проходит через Балтийское море до побережья Германии, его протяженность составляет около 1,2 тыс. км. Первую нитку газопровода ввели в эксплуатацию в ноябре 2011 года, вторую запустили в октябре 2012-го.

Теги: «Северный поток»
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Компания-оператор сообщила об остановке подачи газа по «Северному потоку» Бизнес
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