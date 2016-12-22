Поставки газа по «Северному потоку» возобновили в полном объеме

Поставки газа по газопроводу «Северный поток» восстановлены в полном объеме, передает ТАСС со ссылкой на представителя компании-оператора Gascade.
«Снабжение газом осуществляется бесперебойно, система полностью запущена в эксплуатацию и функционирует в нормальном режиме», — сообщили в компании.
Ранее в Gascade рассказали, что около 4:00 субботы, 17 ноября, подачу газа остановили на станции в Грайфсвальде из-за сбоя в электроснабжении. В 13:00 систему частично ввели в эксплуатацию, в компании добавили, что полное восстановление займет некоторое время.
«Северный поток» — самый длинный подводный газопровод в мире. Он проходит через Балтийское море до побережья Германии, его протяженность составляет около 1,2 тыс. км. Первую нитку газопровода ввели в эксплуатацию в ноябре 2011 года, вторую запустили в октябре 2012-го.