Компания-оператор сообщила об остановке подачи газа по «Северному потоку»

Сбой в системе электроснабжения привел к остановке прокачки газа по газопроводу «Северный поток» в субботу, 17 ноября. Об этом сообщила в пресс-релизе компания-оператор Gascade.
«Около 04:00 утра на газоприемной станции в Грайфсвальде была остановлена подача природного газа из-за сбоя в электроснабжении. Gascade приняла меры для возобновлению транспортировки», — говорится в пресс-релизе.
Авария произошла в 6:00 мск, а около 13:00 мск представитель компании сообщил ТАСС, что специалисты продолжают работать над устранением неполадок. По его словам, система уже вводится в эксплуатацию, но на полное восстановление снабжения уйдет некоторое время.
«Мы рассчитываем, что на полное восстановление потребуется пара часов», — подчеркнула представитель Gascade.