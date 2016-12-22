Компания-оператор сообщила об остановке подачи газа по «Северному потоку»

Из-за сбоя в энергоснабжении утром в субботу, 17 ноября, была временно остановлена прокачка газа по газопроводу «Северный поток». Об этом сообщила компания-оператор Gascade. Причину сбоя компания не назвала

Конечная точка газопровода «Северный поток» вблизи Грайфсвальда (Фото: пресс-служба Nord Stream AG)

Сбой в системе электроснабжения привел к остановке прокачки газа по газопроводу «Северный поток» в субботу, 17 ноября. Об этом сообщила в пресс-релизе компания-оператор Gascade.

«Около 04:00 утра на газоприемной станции в Грайфсвальде была остановлена подача природного газа из-за сбоя в электроснабжении. Gascade приняла меры для возобновлению транспортировки», — говорится в пресс-релизе.

Авария произошла в 6:00 мск, а около 13:00 мск представитель компании сообщил ТАСС, что специалисты продолжают работать над устранением неполадок. По его словам, система уже вводится в эксплуатацию, но на полное восстановление снабжения уйдет некоторое время.

«Мы рассчитываем, что на полное восстановление потребуется пара часов», — подчеркнула представитель Gascade.