В МЧС сообщили о ликвидации пожара на заводе в Капотне
Общество, 11:28
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В МЧС сообщили о ликвидации пожара на заводе в Капотне
«В 11:02 пожар во 2-м квартале Капотни, д. 1 корп. 3 полностью ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Московский нефтеперерабатывающий завод, находящийся на юго-востоке столицы, загорелся в 07:26 мск. Пожару был присвоен третий ранг сложности. По данным МЧС, возгорание локализовали в 10:17 мск, на месте происшествия работали более 100 пожарных и 33 единицы техники.
Возможной причиной пожара на заводе названа деформация печи крекинговой установки, об этом заявлял замдиректора НПЗ Роман Романов. Ситуация на заводе взята под личный контроль мэром Москвы Сергеем Собяниным.