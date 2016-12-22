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В МЧС сообщили о ликвидации пожара на заводе в Капотне
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В МЧС сообщили о ликвидации пожара на заводе в Капотне
Общество, 11:28
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В МЧС сообщили о ликвидации пожара на заводе в Капотне

«В 11:02 пожар во 2-м квартале Капотни, д. 1 корп. 3 полностью ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Московский нефтеперерабатывающий завод, находящийся на юго-востоке столицы, загорелся в 07:26 мск. Пожару был присвоен третий ранг сложности. По данным МЧС, возгорание локализовали в 10:17 мск, на месте происшествия работали более 100 пожарных и 33 единицы техники.

В Капотне загорелся нефтеперерабатывающий завод
Общество

Возможной причиной пожара на заводе названа деформация печи крекинговой установки, об этом заявлял замдиректора НПЗ Роман Романов. Ситуация на заводе взята под личный контроль мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Теги: Капотня , Пожар , ликвидация ЧС , Москва
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