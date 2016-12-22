Захарова назвала «фантазиями» расследование Bellingcat о влиянии ФСБ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «фантазиями» расследование Bellingcat и The Insider о влиянии Федеральной службы безопасности (ФСБ) на выдачу виз. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Прекрасно буквально каждое слово. Нет предела фантазии у партнеров», — сказала она.

У Захаровой вызвали сомнения утверждения о том, что ФСБ помогало получить визы Александру Петрову и Руслану Боширову, которые, как говорится в расследовании, являются сотрудниками Главного разведывательного управления (сейчас Главное управление Генштаба Вооруженных сил).

Ранее Bellingcat и The Insider сообщили, что ФСБ пыталась склонить сотрудника компании TLScontact, которая ведет процесс выдачи виз, к сотрудничеству и оказывала давление на его родственников. Отмечается, что сотрудник под давлением согласился. В пресс-службе посольства Великобритании РБК рассказали, что компания является местом подачи заявлений и не влияет на решение о выдаче визы.

Лондон обвиняет россиян Петрова и Боширова в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». Британия считает их сотрудниками ГРУ. Однако Россия отрицает причастность к покушению на Скрипалей.