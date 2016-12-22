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Bellingcat сообщила о попытках ФСБ повлиять на выдачу виз в Британию
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Bellingcat сообщила о попытках ФСБ повлиять на выдачу виз в Британию
Политика, 18:16
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Bellingcat сообщила о попытках ФСБ повлиять на выдачу виз в Британию
Сотрудники спецслужбы пытались завербовать сотрудника визового центра Великобритании, оказывая давление на членов его семьи, утверждают авторы расследования
Здание посольства Великобритании в Москве (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

ФСБ пыталась склонить к сотрудничеству сотрудника компании TLScontact — она занимается процессингом заявлений на выдачу виз, ее услугами пользуется в том числе диппредставительство Великобритании в России, пишут в совместном исследовании Bellingcat и портал The Insider.

Сотрудники двух порталов получили эту информацию от бывшего сотрудника TLScontact, который попросил убежища в США. В публикациях он назван Вадимом Митрофановым, но это не его настоящее имя.

Митрофанов в своем заявлении на убежище пишет, что ФСБ принуждала его к сотрудничеству и оказывала давление на его родственников: жену-иностранку (Bellingcat пишет, что это «женщина из Монголии»), ребенка и мать Митрофанова. Митрофанов пишет, что они с женой приехали в Россию в ноябре 2015 года, у нее начались проблемы с получением вида на жительство. Потом на Митрофанова вышел человек, представившийся сотрудником Главного управления ФМС по Москве Андреем, и предложил поговорить о его проблемах. Андрей, утверждает Митрофанов, был на самом деле сотрудником ФСБ и принудил его сотрудничать, угрожая в противном случае проблемами с миграционным статусом его жены и ребенка. Митрофанов на сотрудничество согласился.

По словам Митрофанова, ФСБ интересовала информация о распорядке, сотрудниках и ИТ-инфраструктуре TLScontact. Позднее спецслужба стала проявлять интерес к процедуре передачи паспортов и другой информации в консульства. Его также попросили следить за тем, не подаст ли документы на британскую визу тот или иной человек. В конце концов собеседники Митрофанова попросили его предоставить им доступ к системам визового центра Великобритании. Как следует из опубликованных материалов, с Митрофановым стал общаться еще один из сотрудников ФСБ, которого он называет Александром.

Митрофанов, если верить публикации, утверждает, что пытался «найти способ избежать сотрудничества» и вывезти свою семью за пределы России. На жену, следует из показаний, оказывалось давление, ее неоднократно задерживали. В итоге семье в июне 2016 года удалось вылететь в Пекин, Митрофанов временно вернулся в Россию, но вскоре также покинул страну. Семья перебралась в США.

Оба портала связывают эту историю с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Предполагаемые исполнители покушения, предоставив документы на вымышленных Александра Петрова и Руслана Боширова, сумели получить британские визы, отмечают Bellingcat и The Insider. Однако доказательств того, что история Митрофанова имеет к этому непосредственное отношение, в публикациях не содержится (отмечается лишь, что «сотрудники ФСБ в одном из разговоров с Митрофановым сообщили ему, что собираются отправить в Британию «пару человек» и хотят обеспечить беспрепятственное получение ими виз без лишних проверок»). Копию прошения об убежище в США, которое подал Митрофанов, они не разместили. Издания публикуют записи переговоров Митрофанова с собеседником Андреем, но на записях есть признаки монтажа (фрагменты, где собеседники называют друг друга по именам, «запиканы»). Издания пишут, что у них есть оригиналы записей.

РБК направил запрос в Teleperformance group, компанию, частью которой является TLScontact.

«TLScontact выполняет исключительно административную роль — визовые центры являются просто местом подачи заявлений на британскую визу. Они не играют никакой роли ни на одном из этапов процесса принятия решений. Поэтому они никаким образом не могут влиять на окончательное решение относительно выдачи визы. За остальными вопросами просим обратиться в МВД [Великобритании], они занимаются визовыми и иммиграционными вопросами», — сообщили РБК в пресс-службе посольства Великобритании. МВД Великобритании оперативно не ответило на запрос РБК.

РБК также направил запрос в Центр общественных связей ФСБ.

Россия отвергает свою причастность к покушению на Скрипалей; Великобритания, США и другие страны Запада настаивают, что исполнители были сотрудниками Главного разведывательного управления (сейчас называется Главным управлением Генштаба Вооруженных сил), которые действовали по приказу сверху.

Авторы: Андрей Гатинский, Егор Губернаторов, Илья Калашников.
Теги: Великобритания , визы , ФСБ
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