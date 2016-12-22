ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,05 64,93 EUR Нал. 76,40 74,15 USD Бирж. 65,98 +0,08 EUR Бирж. 75,35 +0,67 USD ЦБ. 65,99 -0,62 EUR ЦБ. 74,90 -0,63 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 5574,00 -143,40 IMOEX 2372,67 -0,37% RTSI 1134,93 +0,34% Brent 68,08 +1,60% DJIA 25422,57 +0,51% Nasdaq 7250,08 -0,13%
В Калифорнии число пропавших без вести из-за пожаров превысило 1 тыс.
Лента новостей
Мария Бутина отозвала из суда в США прошение о снятии с нее обвинений 06:08, Политика Россия нарастила свои вложения в гособлигации США 05:56, Экономика В США комитет по этике вынес порицание двум конгрессменам за харассмент 05:29, Политика Пашинян решил требовать объяснений от Лукашенко из-за слов об ОДКБ 04:50, Политика Мэй рассказала о помощи виски после долгих обсуждений Brexit с министрами 04:35, Политика Климкин рассказал о планах Киева укреплять военное сотрудничество с США 03:49, Политика Личный опыт: я живу в пентхаусе 03:22, РБК и Элитная недвижимость Помпео заявил о работе с Украиной над остановкой «Северного потока-2» 03:18, Политика WP узнала о выводах ЦРУ насчет заказчика убийства Хашкаджи 02:56, Политика Защитник рассказал о возбуждении пятого дела против активиста Мохнаткина 02:34, Общество «Альфа-групп» назвала себя жертвой вымогательства со стороны Маевского 02:11, Общество Посольство в Хельсинки подтвердило вызов посла в МИД Финляндии из-за GPS 02:01, Политика В Петербурге экс-ректора Аграрного вуза обвинили в хищении 36 млн руб. 01:38, Общество Посол в Минске заявил об отсутствии предложений по базам в Белоруссии 01:08, Общество NYT назвала Никки Хейли возможным кандидатом в вице-президенты США 01:07, Политика Сборная Голландии по футболу победила Францию в Лиге наций 00:43, Спорт Bloomberg узнал о планах Gett продать сервис онлайн-заказа такси 00:39, Бизнес Минюст США опроверг сообщения о попытке экстрадировать Гюлена 00:10, Политика Князь Монако впервые отреагировал на дело Рыболовлева 00:02, Бизнес Защита Бутиной начала переговоры с обвинением об урегулировании дела 16 ноя, 23:47, Политика В Раде заявили о «жесткой реакции» на возможное закрытие Азовского моря 16 ноя, 23:45, Политика 5 модных трендов этой осени 16 ноя, 23:22, РБК Pink и KUPIVIP.RU Порошенко призвал США и Европу усилить санкции против России 16 ноя, 23:12, Политика Роскомнадзор заявил о соблюдении МФЦ закона о персональных данных 16 ноя, 22:46, Общество Лига наций по футболу. Голландия — Франция. Онлайн 16 ноя, 22:45, Спорт СПЧ предложит Путину амнистию для загладивших вред от преступления 16 ноя, 22:41, Общество Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 16 ноя, 22:34, РБК и Thomson Reuters Премьер Нидерландов не поддержал идею единой европейской армии 16 ноя, 22:30, Политика
В Калифорнии число пропавших без вести из-за пожаров превысило 1 тыс.
Общество, 06:37
0
В Калифорнии число пропавших без вести из-за пожаров превысило 1 тыс.

Число жертв лесных пожаров на севере Калифорнии достигло 71, а число пропавших без вести превысило 1 тыс. человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

В южной части штата погибшими числились три человека, поэтому общее число жертв пожаров в штате достигло 74 человек. Шериф округа Бьютт рассказал, что, согласно последнему официальному списку, 1011 человек числятся пропавшими без вести. Агентство отмечает, что более 47 тыс. человек остаются в эвакуации. В штате пострадали 12 тыс. домов и 57 тыс. га земли.

Последствия пожаров Camp Fire в Калифорнии. Фоторепортаж Еще 10 фото
Фотогалерея

Накануне пропавшими без вести считались 630 человек, а погибших было 63 человека. Пожары в штате Калифорния начались утром 8 ноября и стали самыми разрушительными в его истории. Власти полагают, что большое количество жертв было вызвано высокой скоростью распространения огня.

13 ноября президент США Дональд Трамп объявил штат зоной стихийного бедствия и выразил соболезнования семьям погибших в пожарах.

Теги: Калифорния , пожары
Главное
Россия нарастила свои вложения в гособлигации США Экономика
Материалы по теме
Пожары в Калифорнии уничтожили дом актера Джерарда Батлера Общество
Пропавшими без вести из-за пожаров в Калифорнии объявили сотни человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter