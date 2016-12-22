В Калифорнии число пропавших без вести из-за пожаров превысило 1 тыс.

Число жертв лесных пожаров на севере Калифорнии достигло 71, а число пропавших без вести превысило 1 тыс. человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

В южной части штата погибшими числились три человека, поэтому общее число жертв пожаров в штате достигло 74 человек. Шериф округа Бьютт рассказал, что, согласно последнему официальному списку, 1011 человек числятся пропавшими без вести. Агентство отмечает, что более 47 тыс. человек остаются в эвакуации. В штате пострадали 12 тыс. домов и 57 тыс. га земли.

Накануне пропавшими без вести считались 630 человек, а погибших было 63 человека. Пожары в штате Калифорния начались утром 8 ноября и стали самыми разрушительными в его истории. Власти полагают, что большое количество жертв было вызвано высокой скоростью распространения огня.

13 ноября президент США Дональд Трамп объявил штат зоной стихийного бедствия и выразил соболезнования семьям погибших в пожарах.