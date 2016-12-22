Пропавшими без вести из-за пожаров в Калифорнии объявили сотни человек

Число пропавших без вести из-за лесных пожаров в Калифорнии выросло более чем в два раза и достигло 630 человек, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. По данным агентства, последняя до этого озвученная цифра — 297 пропавших без вести.
Возросло и количество погибших. К настоящему моменту как минимум 63 человека стали жертвами Camp Fire — название, которое в штате дали бедствию. Пожар начался неделю назад у подножья гор Сьерра-Невада в 175 км к северу от Сан-Франциско. Пожару предшествовал период засухи.
Camp Fire — крупнейший и самый смертоносный пожар в истории штата. Смертность из-за пожара власти связали с высокой скоростью распространения огня, которая объясняется сильными ветрами, высушенными деревьями и кустарниками, встречающимися на его пути. Пожар уничтожил Парадайс, все 27 тыс. жителей города были вынуждены его покинуть.
По данным департамента пожарной и лесной охраны Калифорнии, на прошлой неделе, когда пожар только начался, были уничтожены 9 тыс. домов и других строений. 50 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться из-за бедствия.
Во вторник, 13 ноября, президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия. «Хотел отреагировать скорее, чтобы облегчить часть невероятных страданий», — написал Трамп в Twitter.