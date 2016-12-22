ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,63 66,59 EUR Нал. 76,62 75,60 USD Бирж. 67,02 -1,11 EUR Бирж. 75,96 -0,91 USD ЦБ. 68,00 +0,32 EUR ЦБ. 76,76 +0,68 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 5697,00 -788,00 IMOEX 2378,59 +0,15% RTSI 1117,26 +1,56% Brent 67,34 +0,81% DJIA 25079,67 -0,82% Nasdaq 7136,68 -0,89%
Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 59 человек
Лента новостей
5 модных трендов этой осени 09:25, РБК Pink и KUPIVIP.RU Набиуллина назвала методы борьбы с рисками для финансовой стабильности 09:08, Финансы Джош Констин — РБК: «ИТ-компании не должны решать, что правда, а что нет» 09:02, Технологии и медиа Светлана Миронюк — РБК: «Мы на пороге бума социального бизнеса» 09:00, Бизнес Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 08:33, РБК и Toyo Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 59 человек 08:30, Общество На «Звезде» начали серийное производство танкеров на СПГ 08:22, Технологии и медиа Общественная палата потребовала уволить поддержавшую Цеповяза главу ОНК 08:01, Политика В Госдуме предложили запретить продажу газировки в школах 07:58, Общество Трамп предложил дизайнера сумок на должность посла США в ЮАР 07:47, Политика Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 07:40, РБК и Мир На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7 07:19, Общество Группа «Кристалл-Лефортово» сократила свою розничную сеть в восемь раз 07:00, Бизнес СК завел дело об избиении учителем ребенка в Хабаровском крае 06:40, Общество Россияне назвали город с самыми плохими в стране дорогами 06:21, Общество СМИ сообщили об отставке исполнительного директора Victoria’s Secret 06:20, Бизнес Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 05:54, РБК и Barilla Мединский назвал слушателей «Гражданской обороны» маргиналами 05:37, Общество Мэрия Москвы решила добиться сноса бизнес-центра West Park 05:16, Общество Макрон допустил строительство второго авианосца для ВМС Франции 04:56, Технологии и медиа Минпромторг назвал самый популярный среди россиян вид контрафакта 04:00, Общество В ЕК назвали возможные санкции против США в случае пошлин на авто из ЕС 03:56, Экономика Еврокомиссия сочла возможным экстренный саммит ЕС по Brexit 03:23, Общество Как полюбить овощи и питаться правильнее 03:12, РБК и Philips Заместителя Болтона уволили после жалобы жены Трампа 02:49, Политика В Берлине арестовали подозрительного поляка напротив посольства России 01:55, Общество Сечин объяснил высокие цены на бензин политикой независимых АЗС 01:51, Экономика В Госдепе назвали возможное содержание новых санкций за Скрипалей 01:18, Политика
Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 59 человек
Общество, 08:30
0
Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 59 человек

Число жертв лесных пожаров по всему штату Калифорния достигло 59 человек. Об этом сообщает CBS News.

Телеканал отмечает, что в северной части штата, где распространился пожар под названием Camp Fire, жертвами стали 56 человек. В южной части штата из-за пожара Woolsey Fire погибли еще три человека. При этом пропавшими без вести числятся 130 человек. Огонь уничтожил или повредил более 10 тыс. зданий, выжжены свыше 138 тыс. акров (около 56 га) земли. 

Лесные пожары в Калифорнии. Фоторепортаж Еще 6 фото
Фотогалерея

Президент США Дональд Трамп ранее объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия, а также выразил соболезнования семьям погибших. 10 ноября San Francisco Chronicle написала, что Camp Fire стал самым разрушительным пожаром в истории штата. 

Теги: Калифорния , лесные пожары
Главное
Набиуллина назвала методы борьбы с рисками для финансовой стабильности Финансы
Материалы по теме
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии выросло до 48 Общество
Пожары в Калифорнии уничтожили дом актера Джерарда Батлера Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter