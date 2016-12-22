Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 59 человек

Число жертв лесных пожаров по всему штату Калифорния достигло 59 человек. Об этом сообщает CBS News.

Телеканал отмечает, что в северной части штата, где распространился пожар под названием Camp Fire, жертвами стали 56 человек. В южной части штата из-за пожара Woolsey Fire погибли еще три человека. При этом пропавшими без вести числятся 130 человек. Огонь уничтожил или повредил более 10 тыс. зданий, выжжены свыше 138 тыс. акров (около 56 га) земли.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия, а также выразил соболезнования семьям погибших. 10 ноября San Francisco Chronicle написала, что Camp Fire стал самым разрушительным пожаром в истории штата.