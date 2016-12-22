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Климкин рассказал о планах Киева укреплять военное сотрудничество с США
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Климкин рассказал о планах Киева укреплять военное сотрудничество с США
Политика, 03:49
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Климкин рассказал о планах Киева укреплять военное сотрудничество с США

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерении Киева укреплять военное сотрудничество с США. Об этом он рассказал на встрече с госсекретарем Майком Помпео в Вашингтона, сообщается на сайте Госдепа.

«Мы высоко ценим поддержку США в укреплении наших оборонных возможностей, как путем обучения наших военных, так и путем предоставления военного оборудования. Мы будем продолжать развивать наше сотрудничество в области безопасности и обороны», — сказал министр.

В конце августа посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что Киев направил В Вашингтон запрос на покупку американских систем ПВО. В начале сентября спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон готов увеличить поставки вооружений Киеву. По его мнению, Военно-морским силам и Силам противовоздушной обороны Украины необходимо укрепление из-за конфликта в Донбассе.

Впоследствии Волкер вновь рассказал о готовности помочь оружием Украине, но уже в связи с ситуацией в Азовском море. По его словам, Россия нарастила присутствие военных кораблей в регионе, а также проверки «в агрессивной манере».

Теги: Украина , Павел Климкин , Майк Помпео , военное сотрудничество
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