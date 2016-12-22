Посол в Минске заявил об отсутствии предложений по базам в Белоруссии

Россия не предлагала размещение военной базы на территории Белоруссии с 2015 года. Об этом сообщил российский посол в Минске Михаил Бабич, передает агентство БелТА.

«Могу заявить следующее: с 2015 года никто ни в открытом режиме, ни в закрытом режиме никаких предложений о размещении российской военной базы в Беларуси не делал», — сказал он.

Посол отметил, что НАТО с 2012 по 2015 годы вела политику расширения альянса на восток, а также размещения военных объектов около границ России и Белоруссии. Он рассказал, что тогда страны вырабатывали различные решения о симметричном ответе. Бабич добавил, что вопрос размещения российской военной базы в Белоруссии «нужно снять» с политической повестки.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет планов размещать иностранную военную базу, несмотря на военный союз с Россией, а также назвал проблему надуманной. Он добавил, что белорусские военный могут противостоять любой агрессии.

При этом Лукашенко рассказал, что, если в Польше разместят американские военные базы, то России и Белоруссии придется на это реагировать.