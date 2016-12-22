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Порошенко призвал США и Европу усилить санкции против России
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Порошенко призвал США и Европу усилить санкции против России
Политика, 23:12
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Порошенко призвал США и Европу усилить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с делегацией Национального демократического института США и Европейского парламента призвал усилить санкции против России, сообщается на сайте украинского президента.

На встрече он рассказал о событиях в Крыму и на Донбассе. «Президент назвал примеры вмешательства России в избирательный процесс в Украине и призвал западных партнеров усилить санкционное давление на страну-агрессора», — говорится в сообщении.

Климкин анонсировал новые санкции против России из-за выборов в Донбассе
Политика

10 ноября глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Киев и его «партнеры» готовят против России санкции за проведение выборов на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Выборы в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Главой республики в Донецке выбрали Дениса Пушилина, который исполнял обязанности руководителя ДНР после смерти его предшественника Александра Захарченко при взрыве в кафе «Сепар». Главой ЛНР избрали и.о. главы республики Леонида Пасечника.

Теги: Петр Порошенко , Санкции
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