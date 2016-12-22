Признавшийся в хищениях экс-владелец «Портсмута» пожаловался на угрозы

Защита основателя «Конверс Групп» и бывшего владельца британского футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова, проходящего по делу о хищении 150 млн руб. из банка «Советский», попросила суд перенести место домашнего ареста своего подзащитного, поскольку ему и его семье поступают угрозы, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в мессенджере «ТамТам».

Адвокаты рассказали, что угрозы поступают от неустановленных лиц и проживать по прежнему адресу их подзащитному небезопасно.

Дзержинский районный суд Петербурга в итоге продлил домашний арест Антонова до 18 февраля 2019 года, но не увидел оснований для смены места ареста.

Следствие считает, что Антонов в составе группы мошенников вывел из банка «Советский» 150 млн руб., получив необеспеченный кредит для компании ООО «Сервис». В августе он признал вину в хищении 15 млн руб. и заключил досудебное соглашение.

В начале июля у банка «Советский», проходившего санацию под управлением Фонда консолидации банковского сектора, отозвали лицензию. Клиентов планировали перевести в Московский кредитный банк. В августе суд признал «Советский» банкротом.