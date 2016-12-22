ФАС предупредила АЗС в Забайкалье о необходимости снизить цены

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила несколько АЗС из Забайкальского края о необходимости снизить розничные цены на бензин и дизельное топливо до уровня, установленного в соглашении между властями и нефтяными компаниями, сообщается на сайте ведомства.

Предупреждение получили ООО ПКП «Союз и К», ПАО «Нефтемаркет», «Петровскнефтепродукт», ООО «Регион», которые, по данным ФАС, занимают «доминирующее положение на локальных рынках». В ведомстве отметили, что они могли нарушить антимонопольное законодательство.

ПАО «Нефтемаркет» снизило розничные цены на 1 руб., говорится в сообщении.

В конце октября президент Независимого топливного союза Павел Баженов заявил, что в 40% регионов наблюдается дефицит топлива, связанный с тем, что нефтяники установили оптовые цены выше розничных. 12 ноября власти и крупнейшие нефтяные компании договорились заморозить цены на бензин и дизельное топливо на уровне июня 2018 года.

«Роснефть» 15 и 16 ноября не продавала топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, из-за этого в пятницу объем торгов сократился на 15%, а цены на топливо выросли. Нефтекомпания до этого обвинила независимысе сети заправок в монополизме.