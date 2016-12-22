Директор цирка на Кубани получил иск на 5 млн руб. из-за нападения львицы

Родители четырехлетней девочки, на которую напала львица в цирке в Краснодарском крае, подали в суд на его директора и потребовали взыскать с него 5 млн руб. в качестве морального ущерба, пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру края.

«К материалам дела приобщено исковое заявление к собственнику о взыскании с него в пользу малолетней морального вреда в размере 5 млн руб.», — заявили в ведомстве, уточнив, что имущество директора цирка арестовали и частично изъяли. Так, двух львиц передали в частный зоопарк.

Львица напала на девочку во время выступления 28 октября, пострадавшая сидела в первом ряду. Ребенок получил рваные раны лица и другие повреждения, ее госпитализировали. 31 октября стало известно, что девочка находится в коме, позже ее вывели из этого состояния.

После нападения в Следственном комитете возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК). Директора цирка задержали, суд отправил его под домашний арест на два месяца.