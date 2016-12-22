На Кубани задержали директора цирка после нападения львицы на ребенка

В Краснодарском крае задержали директора цирка-шапито, где накануне львица напала на ребенка. Об этом сообщается на сайте СУСК России по региону.
В сообщении говорится, что 51-летнего организатора цирка задержали в рамках расследования дела об оказании опасной для жизни и здоровья услуги (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Инцидент произошел 28 октября в селе Успенском Успенского района во время представления с дикими животными. Львица через ограждение набросилась на девочку, сидевшую в первом ряду. Ребенок получил рваные раны лица и другие повреждения и был госпитализирован в реанимацию.
Следователи изъяли необходимую документацию, чтобы определить, имел ли директор право на организацию мероприятий. Рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста.