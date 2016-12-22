На Кубани возбудили дело после нападения львицы на девочку в цирке

В Краснодарском крае возбудили дело после того, как в селе Успенское львица набросилась на девочку во время выступления передвижного цирка. Об этом сообщила руководитель пресс-службы управления СКР по краю Наталья Трифанова, передает «Интерфакс». Дело было возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенная для детей до шести лет).
Как полагает следствие, инцидент произошел во время представления с дикими животными. Во время шоу львица через ограждение набросилась на девочку, которая сидела в первом ряду. Ребенок получил рваные раны лица и другие повреждения. Девочка была госпитализирована в реанимацию.
Один из очевидцев рассказал телеканалу «З60», что девочка отвернулась от львицы, а затем хищница схватила ребенка за руку и перетащила через сетку, а потом взяла ее голову в пасть. Очевидец рассказал, что дрессировщик стал бить «чем-то» львицу по голове, чтобы она отпустила девочку.