В Алтайском крае уволили напавших на мужчину на костылях полицейских
Общество, 14:39
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В Алтайском крае уволили напавших на мужчину на костылях полицейских
Двое сотрудников отдела МВД России по Локтевскому району Алтайского края уволены из-за «проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел». Об этом сообщается на сайте краевого главка МВД.
Речь идет полицейских, которые ранее применили физическую силу к мужчине на костылях. Об этом сообщал телеканал «Катунь24». Инцидент произошел 14 ноября в городе Горняке, после этого МВД и управление СК начали проверку.
При нападении на мужчину присутствовал третий сотрудник полиции, ему вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии. Также непосредственному руководителю и пяти вышестоящим начальникам уволенных полицейских сделаны выговоры.