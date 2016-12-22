В московском метро девушку зажало между вагоном и платформой

На станции «Ленинский проспект» Московского метрополитена девушка застряла ногой между вагоном и краем платформы. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь УВД на метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, выходя из вагона, девушка «по собственной неосторожности и невнимательности, вследствие головокружения и потери ориентации» упала на платформу, в результате ее нога оказалась между вагоном и краем платформы. Пассажиры помогли ей подняться, полицейские вызвали пассажирке скорую помощь. Медики поставили девушке диагноз «перелом (вывих) шейки бедра», ее направили в ГКБ Юдина для оказания помощи. Мышляев добавил, что после проведенного опроса очевидцев полицейские установили, что девушку никто не толкал.

Движение поездов на Калужско-Рижской линии из-за инцидента нарушено не было.

Накануне мужчина упал на рельсы под поезд на станции метро «Чистые пруды». Пассажир оказался в желобе между рельсами, машинист не успел применить экстренное торможение. Мужчина получил ушибы и растяжение мягких тканей, ему помогли выбраться сотрудники метро. По словам потерпевшего, он ехал с ночной смены и у него закружилась голова.