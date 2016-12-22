В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро

Мужчина упал под поезд на станции «Чистые пруды» Сокольнической линии московского метро и выжил, рассказал РБК пресс-секретарь УВД на метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, инцидент произошел около 15:05 в четверг, 15 ноября. Машинист применил экстренное торможение, но поезд «по инерции» накрыл пассажира, упавшего в желоб между рельсами. Выбраться мужчине помогли сотрудники правоохранительных органов.

Пассажир получил ушибы и растяжение мягких тканей. «В ходе опроса потерпевший пояснил, что ехал с ночной смены и у него сильно закружилась голова, он стоял слишком близко к краю платформы и оступился», — сообщил Мышляев. По его словам, опрошенные свидетели инцидента подтвердили, что пассажир упал под поезд по собственной неосторожности.

Ранее Московский метрополитен в Twitter сообщил, что интервалы движения поездов на Сокольнической линии увеличили из-за инцидента с пассажиром, позже движение ввели в график.