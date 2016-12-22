В Кремле прокомментировали обещание Абэ не размещать базы США на Курилах

Тема союзнических обязательств Японии является «достаточно важной» в контексте обсуждения проблематики мирного договора. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее источники газеты Asahi Shimbun сообщили, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время переговоров с президентом Владимиром Путиным пообещал ему не размещать военные базы США на Курильских островах, если эти территории будут переданы Токио.

«Этот разговор по тематике мирного договора президент вел в формате один-на-один. Мы уже сообщили об основном понимании, о договоренности интенсифицировать переговорный процесс на базе советско-японской декларации 1956 года», — сказал Песков. Он подчеркнул, что у Японии «есть союзнические обязательства» и эта тема фигурировала на переговорах Путина с Абэ.

Встреча российского лидера с японским премьером состоялась 14 ноября в Сингапуре на саммите АСЕАН. По итогам переговоров стороны договорились активизировать переговоры по заключению мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года.

Согласно договору, Советский Союз соглашался на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан, однако впоследствии в Москве отказались от этого шага. Причиной стало заключение Токио соглашения с Вашингтоном, согласно которому японские власти разрешили американцам размещать на своей территории военные базы.