Сервисы такси выступили против запрета регулировать цены на поездки

Сервисы заказа такси «Везет», «Ситимобил», Maxim и «Яндекс.Такси» выпустили совместное заявление (есть у РБК) по поводу предложения властей Москвы на законодательном уровне запретить участие агрегаторов в регулировании стоимости поездок.

«Цена на поездки в онлайн-сервисах сейчас определяется рынком в интересах пассажиров и перевозчиков по соглашению с партнерами-таксопарками и индивидуальными предпринимателями. Единый максимальный тариф — основа работы онлайн-сервисов», — указывается в заявлении. Как отмечается, именно благодаря этому заказ можно передавать ближайшему свободному водителю, сокращать время подачи машины и формировать стоимость поездки, которая не меняется в пути.

Представители сервисов пояснили, что законодательный запрет на их участие в определении тарифов приведет к невозможности быстрой подачи машины, так как заказы будут получать предложившие наименьшую цену водители. При этом они могут находиться далеко от пассажиров, что значительно увеличит холостой пробег и среднюю цену поездки.

«Онлайн-сервисы выступают против этих поправок. Мы считаем, что если они будут приняты, то российский рынок такси в своем развитии будет отброшен на 15 лет назад», — подчеркивается в заявлении.

Накануне «Коммерсантъ» писал, что власти Москвы разработали дополнение к внесенному в июне в Госдуму проекту нового закона о такси. Согласно инициативе чиновников, право определять тарифы будет передано перевозчикам. Пресс-секретарь агрегатора такси Maxim Павел Стенников пояснял газете, что в настоящий момент ценообразование на поездки происходит при помощи программного алгоритма, который на основе тарифов перевозчиков и дополнительных данных предлагает расчетную стоимость поездки.

Позднее информацию о предложении запретить агрегаторам устанавливать тарифы на поездки подтвердил ТАСС замглавы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин.