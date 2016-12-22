СМИ узнали о сбитом мэром города на Урале школьнике

Мэр города Верхотурье в Свердловской области Алексей Лиханов сбил 12-летнего школьника и покинул место ДТП, сообщает издание Ura.ru со ссылкой на источник в городской администрации, информацию подтвердил собеседник Znak.com.

По данным источника Ura.ru, инцидент произошел днем в среду, 24 октября. «Глава города сбил 12-летнего мальчика, который перебегал через дорогу. Хотя Лиханов сам бывший сотрудник правоохранительных органов и законы знает, он покинул место происшествия», — сказал собеседник издания.

По данным источника Znak.com, родители пострадавшего написали заявление в правоохранительные органы.

Глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых сообщил РБК, что в городе действительно зафиксировали ДТП с чиновником и ребенком, однако имя нарушителя он не назвал.

«Школьник перебегал дорогу и ударился о бок автомобиля по касательной. Водитель остановился, сообщил ребенку свое имя. Подросток не получил серьезных травм, он вскочил и убежал. Позже родители привели его на осмотр в медучреждение. Чиновник, к сожалению, не сообщил об инциденте в полицию, а просто уехал», — заявил Горелых.

По его словам, в полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и завели два административных дела по статьям о причинении легкого вреда здоровью и об оставлении места ДТП.