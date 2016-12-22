В Крыму ФСБ пришла с обысками к «Свидетелям Иеговы»

Сотрудники ФСБ по Крыму провели обыски в домах у 30 членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в России), сообщают «Вести-Крым».
Обыски проводились в городе Джанкое, по итогам которых силовики задержали лидера организации «Свидетели Иеговы — Сиваш» Сергея Филатова. По данным телеканала, члены секты могут быть связаны с украинскими спецслужбами, а деятельность крымского отделения организации координировалась из Харькова.
Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что несколько человек вызваны на допрос.
«Мы не комментируем», — заявили РБК в пресс-службе УФСБ Крыма.
Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией в апреле 2017 года, после чего спецслужбы начали задерживать членов секты и проводить конфискацию имущества организации.
В июне 2018 года официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт призвала российские власти освободить арестованных членов «Свидетелей Иеговы». В августе представитель Управления по делам беженцев в Финляндии Юхи Симиля сообщала, что Хельсинки отказались предоставлять убежище российским членам экстремистской организации.