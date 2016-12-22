В Финляндии сообщили об отказе в убежище российским «Свидетелям Иеговы»

Финляндия отказывает в предоставлении убежища российским последователям «Свидетелей Иеговы» (в России организация запрещена как экстремистская), поскольку в России им не грозит преследование. Об этом заявил представитель финского Управления по делам беженцев Юхи Симиля, передает Lapin Kansa.
«Исходя из информации в стране нельзя сделать вывод, что в России всем «Свидетелям Иеговы» грозит опасность подвергнуться серьезным преследованиям», — сказал он.
При этом, по его словам, каждый случай изучается индивидуально.
По данным издания, за предоставлением убежища к властям Финляндии обратились около 200 членов организации.
«Свидетели Иеговы» были признаны экстремистской организацией по решению Верховного суда в апреле 2017 года. С тех пор против целый организаторов сект подверглись уголовному преследованию. Одним из последних стало дело против троих «Свидетелей Иеговы» в Камчатском крае, о возбуждении которого стало известно в минувший вторник.