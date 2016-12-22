Госдеп призвал Россию освободить арестованных членов «Свидетелей Иеговы»

Вашингтон встревожен арестами представителей организации «Свидетели Иеговы» (признана Верховным судом России экстремистской организацией) со стороны российских властей и призывает Москву освободить их. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

«Встревожены последними арестами (представителей) «Свидетелей Иеговы» в России. Россия должна освободить их и более 100 других религиозных заключенных, многие из которых задержаны по безосновательным обвинениям в экстремизме», — написала она в Twitter.

18 июня Хизер Нойерт уже выступала с призывом к властям России освободить всех, кто идентифицирован как политические заключенные или заключенные по религиозным мотивам. В своем заявлении она, в частности, назвала имена Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Шумкова, Владимира Балуха и Оюба Титиева. Кроме того, она упомянула находящегося под стражей без судебного решения с мая 2017 года датчанина Денниса Кристенсена из «Свидетелей Иеговы».

«Свидетели Иеговы» были признаны экстремистской организацией по решению Верховного суда в апреле 2017 года.