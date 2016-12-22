В Подмосковье задержали подозреваемых в аферах с землей на 100 млн руб.
Общество, 09:59
0
В Подмосковье задержали подозреваемых в аферах с землей на 100 млн руб.
Полиция при поддержке бойцов СОБР задержала в Наро-Фоминске участников организованной группы, которых подозревают в мошенничестве на сумму более 100 млн руб. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка МВД России.
Правоохранители задержали четверых мужчин и женщину в возрасте от 25 до 55 лет, при обысках полицейские изъяли компьютеры, флешки и мобильные телефоны.
По данным полиции, подозреваемые при помощи поддельных свидетельств на право собственности незаконно завладели 24 земельными участками в Подмосковье.
В МВД возбудили уголовное дело по ст. 159 УК (мошенничество), задержанным грозит наказание до 10 лет лишения свободы.