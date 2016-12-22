Альтернатива Macbook с большим запасом прочности и зарядки для поездок

Рижскую думу заподозрили в нарушении закона из-за российской компании

В Думу внесли поправки к бюджету за 2018 год с ростом профицита в 4 раза

9 лайфхаков, которые помогут автомобилистам легко пережить зиму

Независимый топливный союз ответил на обвинения «Роснефти» в провокациях

На Украине испытали новый минометный комплекс «Барс»

Путин предостерег от политиканства в религии

Серебренникова трижды номинировали на премию «Золотая маска»

Покупать или продавать: токен WaBi подорожал на 5%

Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов

СБУ обвинила Россию, ДНР и ЛНР в вербовке жен украинских военных

ФСБ задержала экс-чемпиона по кикбоксингу за мошенничество на $1 млн

Путин рассказал о попытке «разбюрократить» систему получения гражданства

«Сибур» и «СГ-транс» будут совместно перевозить нефтехимическую продукцию

Путин подписал закон о штрафах за злоупотребление правом на митинги

6 правил путешествия с друзьями

Инновации нации: есть ли будущее у национальных криптовалют

4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя

На «ВКонтакте» впервые подали в суд за передачу данных МВД

Медведев назвал крайний срок для договоренности по ценам на бензин

Хоккейная лига ОАЭ попросит включить одну из команд в КХЛ

Появилось видео с места взрыва в управлении ФСБ в Архангельске

Путин запретил рекламу диссертаций и научных работ на заказ

Вино, раскройся: вводный курс по винной культуре

Что изменится в российском законодательстве в ноябре

«Победа» сообщила о сбоях онлайн-регистрации рейсов из Мюнхена

В Крыму ответили на слова Тимошенко о компенсации в €100 млрд от России

Курс евро на 1 ноября

EUR ЦБ: 74,42 (-0,37)

Курс доллара на 1 ноября

USD ЦБ: 65,6 (-0,18)

Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни