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ФСБ задержала экс-чемпиона по кикбоксингу за мошенничество на $1 млн
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ФСБ задержала экс-чемпиона по кикбоксингу за мошенничество на $1 млн
Общество, 14:17
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ФСБ задержала экс-чемпиона по кикбоксингу за мошенничество на $1 млн
Сотрудники ФСБ задержали экс-чемпиона России по кикбоксингу и руководителя коллекторского агентства по подозрению в мошенничестве. Оба получили $500 тыс. за помощь в освобождении совладельца алкогольной группы «Парламент»
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Во вторник, 30 октября, сотрудники управления М (курирует работу правоохранительных органов) Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с оперативниками уголовного розыска задержали экс-чемпиона России по кикбоксингу Николая Галустова, гендиректора коллекторской компании Вячеслава Шевякова и Илью Иванова, которых подозревают в крупном мошенничестве, рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД. Информацию подтвердил и источник в ГУ МВД по Москве.

По словам собеседника РБК, задержанных подозревают в получении $500 тыс. в обмен на обещание «решить вопрос» с изменением меры пресечения в отношении находившегося под стражей совладельца компании «Парламент групп» Юрия Манилова, отметил источник.

В материалах уголовного дела, которое возбудили по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество) в день задержания, говорится, что в декабре 2012 года знакомый Манилова Павел Ежов обратился к Илье Иванову с просьбой помочь изменить меру пресечения, избранную в отношении совладельца «Парламент групп»​ за $1 млн, рассказал источник. Он отметил, что участники договора встретились в ресторане на Сретенке для передачи первой части оговоренной суммы.

Совладельцев «Парламент групп» (производитель водок «Парламент» и «Урожай») Юрия Манилова и Сергея Куприянова арестовали в 2012 году по подозрению в попытке вымогательства акций агропромышленной компании ОГО стоимостью 150 млн руб. Тогда, по данным следствия, они, угрожая убийством, добивались от еще одного предпринимателя, чтобы тот не препятствовал в завладении 13 элеваторами. В 2014 году «Росбалт» сообщил о прекращении дела за отсутствием в действиях подозреваемых состава преступления.

«Данные фамилии ни Манилову, ни мне как его защитнику неизвестны. Они никогда не фигурировали в нашем деле. Из-под стражи Манилова освобождал Верховный суд», — сказала РБК его адвокат Наталья Земскова. Она напомнила, что дело в отношении ее доверителя было прекращено за отсутствием события преступления. «Он прошел реабилитацию через суд, и государство заплатило ему компенсацию за незаконное уголовное преследование», — отметила Земскова. Она предположила, что фамилией Манилова могли воспользоваться некие мошенники.

По данным агентства новостей «Москва», Николай Галустов — чемпион России по кикбоксингу 1999 и 2000 годов, победитель кубка Европы по кикбоксингу 2001 года, Шевяков возглавляет коллекторское агентство Everest.

РБК отправил запрос в ГУ МВД по Москве с просьбой подтвердить факт задержания.

Авторы: Дмитрий Серков, Маргарита Алехина.
Теги: ФСБ , «Мошенничество» , задержание преступников
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