Шереметьево удвоит тариф для авиакомпаний на взлет и посадку
Бизнес, 04:30
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Шереметьево удвоит тариф для авиакомпаний на взлет и посадку
Столичный аэропорт Шереметьево с 1 января 2019 года удвоит тариф для авиакомпаний на взлет и посадку для того, чтобы окупить вложения в инфраструктуру. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорт (АЭВТ) Владимира Тасуна.
Как отмечает газета, перевозчики уже получили соответствующие уведомления. В настоящее время аэропорт взимает с авиакомпаний 222,91 руб. за тонну максимальной взлетной массы каждого самолета, а с 1 января в тариф будет включена инвестиционная составляющая — 220,8 руб. Таким образом, сумма сбора составит 443,71 руб.