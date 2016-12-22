Порошенко после митингов потребовал включить отопление в городе Смела

Президент Украины Петр Порошенко потребовал включить отопление в городе Смела, подчеркнув, что власти города могут сменить, если они будут препятствовать данному решению, сообщается на сайте украинского президента.

«Я принимаю это решение — немедленно дайте людям газ и тепло. Под мою ответственность. Затем в течение суток оформите все необходимые бумаги», — сказал он. Порошенко добавил, что ответственность за отопление в городах несут местные власти, и подчеркнул, что «крутить вентиль — это не дело президента».

Он добавил, что правоохранительные органы не оставят без реакции бездействие чиновников, которое, по его словам, привело к тому, что отопительный сезон был сорван и жители остались без теплоснабжения.

Порошенко добавил, что если с оформлением необходимых документов для возобновления подачи тепла возникнут проблемы или местные власти будут препятствовать данному решению президента, то «есть Верховная рада, которая может назначить досрочные выборы».

Накануне, 14 ноября, сообщалось, что в Киеве и нескольких городах Украины прошли митинги из-за отсутствия теплоснабжения. В частности, жители Смелы протестовали у здания горсовета и перекрыли дорогу в Киев. В Киеве протестующие перекрыли бульвар Леси Украинки, из-за них образовалась пробка.

12 ноября жители Кривого Рога ворвались в котельные и начали «несанкционированный отбор газа» из-за того, что город частично остался без тепла.