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Жители Кривого Рога сами запустили котельные из-за отсутствия отопления
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Жители Кривого Рога сами запустили котельные из-за отсутствия отопления
Общество, 19:47
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Жители Кривого Рога сами запустили котельные из-за отсутствия отопления

Жители украинского Кривого Рога ворвались в котельные и начали «несанкционированный отбор газа» после того, как часть города осталась без отопления. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-секретаря компании «Криворожгаз» Дарью Орлову.

По ее словам, неизвестные начали жечь шины возле здания компании и вошли в него с требованием начать поставку газа в котельные города. Руководство предприятия попыталось вступить в переговоры с гражданами, но, по словам представителя компании, те на диалог не пошли.

Она также сообщила, что пломбы были сорваны на пяти из шести котельных города. По словам Орловой, накануне на работников «Криворожгаза» было совершено нападение.

Фото: 0564.ua

Отключение отопления у части города произошло из-за того, что ПАО «Криворожская теплоцентраль» не смогло урегулировать вопрос задолженности с «Нафтогазом», из-за чего последняя не поставила газ теплоцентрали. По данным портала «Первый Криворожский», без отопления в городе по состоянию на 11 ноября оставались 2011 домов, 78 школ, 75 детских садов, 22 больницы и воинская часть. Власти объявили в неотапливаемых школах внеплановые каникулы.

В городе начались протесты. Жители принесли шины к зданию «Криворожгаза» и подожгли их, требуя запустить котельные.

В «Криворожгазе» в понедельник заявили, что если «Криворожская теплоцентраль» получит газ, то отопление в домах появится в течение суток.

Теги: Украина , Отопление
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