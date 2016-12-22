В Киеве прошли акции протеста из-за отсутствия отопления

В Киеве прошли несколько акций протеста из-за отсутствия отопления в городах Украины.

Протестующие в связи с отсутствием тепла перекрыли бульвар Леси Украинки, сообщает News One. Указывается, что люди ходили по дороге с плакатами в руках. По данным телеканала, они обвиняют в отсутствии отопления ЖЭК и Министерство регионального развития. Из-за протестующих на бульваре образовалась пробка.

Также в Киев из города Смелы Черкасской области приехали местные жители, сообщается на сайте горсовета. Они устроили пикет у здания украинского кабмина из-за отсутствия отопления в домах. В акции участвовали депутаты облсовета и горсовета, а также активисты.

Накануне «112 Украина» передавал, что жители Смелы устроили митинг у здания городского совета. Они также перекрыли дорогу, ведущую в Киев.

Ранее лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко потребовал от президента Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана включить отопление. «Дайте людям тепло или уходите!» — заявил Ляшко в видеообращении. По его словам, отопления нет у 1 млн жителей Украины.

12 ноября в Кривом Роге жители ворвались в котельные и начали «несанкционированный отбор газа» после того, как часть города осталась без тепла. Люди также жгли покрышки возле здания «Криворожгаза».