Мексиканский бизнесмен потребовал с Coca-Cola $345 млн за состав напитка

Мексиканский бизнесмен Хосе Антонио дель Валле обвинил американскую компанию Coca-Cola в корпоративном мошенничестве, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на документы, поступившие в прокуратуру Мехико.

Исковые требования бизнесмена составили $345 млн. Мужчина заявил, что в 2012 году он выпустил напиток, основанный на добавке Gaba, содержащей аминокислоты и улучшающей работу мозга. Производство напитка прекратили в 2016 году, Валле планировал изменить формулу и провести ребрендинг.

Бизнесмен утверждает, что в 2017 году он вел с Coca-Cola переговоры о коммерческом партнерстве и американская компания подписала с ним соглашение, обязавшись не участвовать в других проектах, связанных с производством, распространением или продажей любых напитков, схожих с тем, который выпустил мексиканский бизнесмен.

Однако спустя полгода после этого Coca-Cola запустила в Японии новый продукт под названием Fanta-Gaba. После этого Валле обратился в американскую компанию и сообщил о нарушениях и новый напиток убрали из продажи.

В самой Coca-Cola на вопрос FT о соглашении с мексиканским бизнесменом сообщили, что разрабатывали напиток, содержащий добавку Gaba с 2006 года, отметив, что договор с Валле касался только территории Мексики. Защита бизнесмена считает, что данное соглашение не было ограничено определенной страной.