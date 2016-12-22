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Авиакомпании попросили власти предупреждать о росте цен на керосин
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Авиакомпании попросили власти предупреждать о росте цен на керосин
Бизнес, 16:41
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Авиакомпании попросили власти предупреждать о росте цен на керосин

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила правительство установить порядок изменения стоимости керосина и предупреждать авиакомпании о повышениях за три месяца. Об этом рассказал журналистам президент АЭВТ Владимир Тасун в кулуарах форума «Крылья будущего», сообщает«Интерфакс».

По его словам, авиакомпаниям необходимо понимать, что их «ждет через три месяца хотя бы», поскольку в нынешней ситуации их «просто перед фактом ставят». Тасун отметил, что с соответствующим предложением АЭВТ обратилась в правительство и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

«Почему мы просим три месяца? Вы нам меняете цену керосина сегодня, а мы билеты продали уже на полгода вперед, — объяснил президент АЭВТ, подчеркнув, что рост расходов из-за повышения цен на керосин авиакомпании могут покрыть только за счет пассажиров.

«Аэрофлот» спрогнозировал потери в ₽55 млрд из-за топлива и девальвации
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В середине августа Минтранс предложил компенсировать затраты авиакомпаний на топливо, чтобы не допустить роста цен на авиабилеты. На эти цели планировалось направить 22,5 млрд руб. «Аэрофлот» оценил свои потери от роста цен на топливо и девальвации рубля в 2018 году в 55 млрд руб. При этом 38,8 млрд руб. из этой суммы в авиакомпании объяснили именно повышением цены керосина.

Теги: авиакомпании , керосин , Цены
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