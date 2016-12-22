В Швейцарии банки заподозрили в сговоре против Apple Pay и Samsung Pay
Технологии и медиа, 15:58
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В Швейцарии банки заподозрили в сговоре против Apple Pay и Samsung Pay
Швейцарская комиссия по конкуренции (КОМКО) начала расследование из-за того, что ряд банков, в том числе UBS и Credit Suisse, подозреваются в отказе от использования платежных систем Apple Pay и Samsung Pay. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Комиссия заподозрила кредитные организации в том, что они договорились бойкотировать использование банковских карт с Apple Pay и Samsung Pay в пользу TWINT, швейцарского конкурента американской и южнокорейской платежных систем.
В октябре антимонопольная служба Италии оштрафовала Apple и Samsung на €15 млн из-за того, что компании намерено занижали производительность старых моделей своих смартфонов. Из-за этого пользователи были вынуждены приобретать новые модели.